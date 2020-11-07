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Başkan Canbolat’dan Osmaneli Belediyesine ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 07.11.2020 12:01 | Son Güncelleme

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canbolat, açılışlara katılmak için geldiği Bilecik’te Osmaneli Belediyesi bir ziyaret gerçekleştirdi.Başkan Canbolat, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal ve Osmaneli Osmanlı Ocakları Başkanı Mikail Mertoğlu ve yönetimini ziyaret etti.

Başkan Canbolat’dan Osmaneli Belediyesine ziyaret

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canbolat, açılışlara katılmak için geldiği Bilecik’te Osmaneli Belediyesi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Canbolat, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal ve Osmaneli Osmanlı Ocakları Başkanı Mikail Mertoğlu ve yönetimini ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkanlığı ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem ve meclis üyelerimizde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Osmaneli ismini Osman Gazi’den alan Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda önemli katkılar yapmış olan ve başta İznik ve Bursa olmak üzere önemli merkezlerin alınmasında kahramanlarıyla en önde yer almış kenttir. Osmaneli ilk kez Türk hakimiyetine girdiği 1075 yılından bu yana Türk kenti olma özelliğini sürdürmüş, ezanın susmadığı, Kuranın dinmediği Osmanlı İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklu İmparatorluğu için çok önemli bir yerleşim yeridir. Gün geçtikçe Türkiye de etkin olan Osmanlı Ocaklarının ilçemizde de açılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün yönetiminizle birlikte ilçemizi ziyaretinizden onur duyduk. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, sonrası için ilçemizin çok uğradığınız bir kent olacağına inanıyoruz" dedi.

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