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Başkan Çandır: "Fiyat atışları için disiplin mekanizmasını çalıştıracağız"

ANTALYA HABERLERİ  | 13.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

ATB Başkanı Ali Çandır, "Borsa olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı belirtmek isterim" dedi.Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Korona virüse karşı alınacaklar önlemlerle ilgili piyasada yaşanan hareketliliğe dikkat çekti.

Başkan Çandır: "Fiyat atışları için disiplin mekanizmasını çalıştıracağız"

ATB Başkanı Ali Çandır, "Borsa olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı belirtmek isterim" dedi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Korona virüse karşı alınacaklar önlemlerle ilgili piyasada yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Başkan Çandır, fahiş fiyatlı mal satışıyla ilgili uyarıda bulundu. Durumdan yararlanmak isteyenlerin haksız fiyat artışı yaptığı yönünde haberler çıktığını belirten Çandır, “Borsa olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı belirtmek isterim” dedi.
Çandır, haksızlık yapan firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini vurgularken, “Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerinde bulundu.

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