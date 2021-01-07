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Başkan Cankul’dan pandemi savaşçılarına baklava

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2021 11:04 | Son Güncelleme

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul pandemi ile canla başla mücadele eden sağlıkçıları, polisi ve jandarmayı ziyaret ederek, baklava ikram etti.Kepsut Belediye Başkanı Cankul, pandemi döneminde gece gündüz demeden savaşan sağlık personeli ve güvenlik mensuplarına teşekkür mahiyetinde emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve hastanede sağlık personellerini ziyaret ederek hem teşekkür etti hemde baklava ikram etti.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul pandemi ile canla başla mücadele eden sağlıkçıları, polisi ve jandarmayı ziyaret ederek, baklava ikram etti.
Kepsut Belediye Başkanı Cankul, pandemi döneminde gece gündüz demeden savaşan sağlık personeli ve güvenlik mensuplarına teşekkür mahiyetinde emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve hastanede sağlık personellerini ziyaret ederek hem teşekkür etti hemde baklava ikram etti. Başkan Cakul ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeni ile zor günler yaşadığımız bu mücadelede, gece gündüz demeden, gerek ailelerinden gerek kendi hayatlarından fedakarlık veren, ulusumuzun sağlığı ve güvenliği için çalışan baş tacımız sağlık çalışanlarımız, onurlu ve saygın emniyet teşkilatımız ve de şanlı ordumuzun her bir bireyine hizmetlerinden dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunarım. Her zaman ve her yerde belediyemiz olarak bu mücadelede destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu beladan hep birlikte mücadele ederek kurtulacağız" dedi.

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