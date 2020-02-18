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Başkan Canpolat hal pazarı esnafı ile bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.02.2020 10:39 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü program kapsamında Şanlıurfa Sebze ve Meyve Halinde incelemelerde bulunarak esnaflar ile bir araya geldi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü program kapsamında Şanlıurfa Sebze ve Meyve Halinde incelemelerde bulunarak esnaflar ile bir araya geldi.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Canpolat, Sebze ve Meyve Halinde incelemelerde bulunarak esnaflarla bir araya geldi. İncelemeler sırasında Başkan Canpolat’a Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Kemal Sezer de eşlik etti.
Esnaflarla sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat vatandaşlardan gelen talepleri bir bir dinleyerek ilgili birimlere talimatlar verdi. Hal Pazarındaki incelemelerin ardından Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’ni (ŞASEMKOM) ziyaret eden Başkan Canpolat, Dernek Başkanı Kemal Sezer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Gerçekleşen ziyaret ile ilgili konuşan ŞASEMKOM Başkanı Kemal Sezer, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanına teşekkür ettiğini belirterek, “Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Değerli Başkanla görüş alış verişinde bulunduk. Sağ olsun Başkanımız taleplerimizi gündemine aldı. Konu ile alakalı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bizlere karşı ilgi ve alakasından dolayı Belediye Başkanımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum” dedi.
Esnaf ve dernek ziyaretini değerlendiren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise,
“Değerli Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Hal pazarındaki yaşanan sorunları hep birlikte değerlendirdik. Bizim Haliliye Belediyesi olarak üzerimize düşen görevler ile alakalı arkadaşlarımızı çağırdık. Gerekli talimatları verdik. Hem de aynı zamanda Haliliye ilçemiz ile ilgili olarak neler yaptık, neler yapabiliriz ve kendilerinin sahada gördükleri eksiklikler ile alakalı hep beraber istişare ettik. İnşallah Şanlıurfa’mızın, Haliliye’mizin gelişmesi için sivil toplum örgütlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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