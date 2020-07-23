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Başkan Canpolat oduncular pazarı esnafını dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Sancaktar Mahallesinde bulunan Oduncular Pazarı’nı ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinledi.Belediye Başkan Mehmet Canpolat, ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Sancaktar Mahallesinde bulunan Oduncular Pazarı’nı ziyaret ederek esnafın talep ve önerilerini dinledi.
Belediye Başkan Mehmet Canpolat, ilçe genelinde vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Canpolat, Sancaktar Mahallesinde yer alan Oduncular Pazarı esnafını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Canpolat’a, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Aksu, birim amirleri ve teknik heyet eşlik etti. Esnaf ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bölgenin eksikleri ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler alarak, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri çerçevesinde ilgili birimlere talimatlar verdi.
Sıcak bir ilgi ile karşılanan Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesinin çalışmalarını ilçe genelinde titizlikle sürdürdüğünü belirterek, Oduncular Pazarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi içinde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.

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