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Başkan Canpolat’tan Babalar Günü mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.06.2020 13:32 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yaşamımızda bizlere ilham kaynağı olan babalarımız karşılıksız sevginin ve fedakarlığın timsalidir.

Başkan Canpolat’tan Babalar Günü mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yaşamımızda bizlere ilham kaynağı olan babalarımız karşılıksız sevginin ve fedakarlığın timsalidir. Hepimizin gerçek kahramanıdır. Hayatımızın hangi döneminde olursa olsun varlığı güvendir, cesarettir. Bizleri hayata hazırlamak için bu kadar çaba gösteren babalarımıza ömür boyu minnettar kalacağız. Bu duygu ve düşüncelerle destekleri ile her zaman yanımızda olan, bize güç veren ulu bir çınar gibi yaslandığımız başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların ‘Babalar Gününü en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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