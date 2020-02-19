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Başkan Çatal, kahvehane esnafıyla bir araya geldi

KASTAMONU HABERLERİ  | 19.02.2020 17:51 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü’de faaliyet gösteren kahvehane esnafıyla bir ayarak geldi.Taşköprü Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Başkan Çatal öncülüğünde Taşköprü kahvehaneleri esnafı ile toplantı düzenlendi.

Başkan Çatal, kahvehane esnafıyla bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü’de faaliyet gösteren kahvehane esnafıyla bir ayarak geldi.
Taşköprü Belediye Başkanlığı toplantı salonunda Başkan Çatal öncülüğünde Taşköprü kahvehaneleri esnafı ile toplantı düzenlendi. Toplantıda, esnafının talepleri doğrultusunda kahvehane önlerinde kurulan masaların toplumda rahatsızlığa neden olduğu ve daha duyarlı davranılması da görüşüldü. Bu kapsamda masaların kahvehane önlerinden kaldırılması sadece Cuma günleri ilçede yaşanan yoğunluk nedeni ile bir gün süreli izin verilmesi kararı alındı. Halkın ve esnafının sorun ve çözüm önerileri görüşüldüğü toplantıda Başkan Çatal, “Biz halkın çıkarlarını rahatsızlıklarını düşündüğümüz kadar sizinde müşteri kaybetmenizi ekonomik açıdan zarara uğramanızı da istemiyoruz” dedi.

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