Başkan Çatal: “Pompeiopolis’i turizme kazandıracağız”

Taşköprü Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) arasında, Pompeiopolis Antik Kenti’nin Ören yeri olarak ve çevre düzenlemesinin ön adımı olan Fizibilite Desteği anlaşması imzaladı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç arasında Pompeiopolis Antik Kenti’nin Ören yeri olarak ve çevre düzenlenmesinin ön adımı olan Fizibilite Desteği anlaşması imzalandı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziver Kaplan’ında hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Başkan Çatal, “Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile beraber yürütülen bu projenin hayata geçmesiyle ilçe turizminin canlanması için önem verdiğimiz ve takipçisi olacağımız bir projedir. Taşköprü’de turizmi canlandırmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

