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Başkan Çatal’dan YKS’ye girecek öğrencilere pastalı jest

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hafta sonu gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencileri Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nde ziyaret ederek pasta kesti.Taşköprü Belediyesi’ne ait Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nde yıl boyunca sınava çalışan öğrencileri ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Hafta sonu gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek olan yavrularımızı sınava hazırlandıkları Belediyemize ait Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nde ziyaret ederek moral verdik, birlikte pasta kesip başarılar diledik.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hafta sonu gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencileri Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nde ziyaret ederek pasta kesti.
Taşköprü Belediyesi’ne ait Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nde yıl boyunca sınava çalışan öğrencileri ziyaret eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Hafta sonu gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek olan yavrularımızı sınava hazırlandıkları Belediyemize ait Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nde ziyaret ederek moral verdik, birlikte pasta kesip başarılar diledik. Bu vesile ile sınava girecek tüm yavrularımıza bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.
Öte yandan Taşköprü Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na girecek olan öğrenciler için Cumartesi ve Pazar sabahı saat 08.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan ücretsiz dolmuş kaldıracak.

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