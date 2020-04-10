Başkan Çavdar: "Hiç olmadığı kadar iş yüküyle karşı karşıyayız"

Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB yöneticileri ve TÜRMOB’a bağlı oda başkanları ile yapılan telekonferans toplantısında hiç olmadığı kadar iş yüküyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRMOB Yöneticileri ve TÜRMOB’a bağlı oda başkanları ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Toplantıya Antalya SMMM Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar’ın yanı sıra, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Oda Başkanları katıldı. Akdeniz Odaları adına konuşan Çavdar, yaşanan bu olağanüstü süreçte mesleğin ve meslektaşlarının soru ve sorunlarını dile getirdi.

Kısa Çalışma Ödeneği

Mali müşavirler olarak bu süreçte herkes gibi taşın altına elini koyacaklarını dile getiren Çavdar, kısa çalışma ödeneği başvurularının hızlandığını, ilk zamanlarda çok kişinin bu konuda zorluk çektiğini söyledi. Ama halen bu konuda büyük eksiklikler bulunduğuna dikkat çekerek bu şartların daha da kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Özellikle zorunlu olarak kapatılan işyerlerinin personellerine herhangi bir belge istenmeden bu haktan yararlanma şartı getirilmesinin uygun olacağını söyledi. Aynı zamanda yeni açılan iş yerlerinin 60 gün ve 450 gün sınırlaması olduğu için kısa çalışma ödeneği hakkından faydalanamadığını, bu tür işyerleri içinde bir düzenleme yapılmasını talep etti. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçilerin daha sonra oluşacak iş kaybında bu ödeneğin mahsup edileceğini ve bununda ilerde sorun teşkil edebileceğini belirtti.