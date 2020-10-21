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Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma

ANTALYA HABERLERİ  | 21.10.2020 18:17 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Er’i makamında ziyaret ederek turuncu yeşil forma hediye etti.Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Er’i makamında ziyaret etti.

Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Er’i makamında ziyaret ederek turuncu yeşil forma hediye etti.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Er’i makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Çavuşoğlu Er’e , ’Hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başkanımız Hasan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Ziyaret sonunda Çavuşoğlu Er’e kendi ismini taşıyan 07 numaralı Alanyaspor forması hediye etti.

Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma

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