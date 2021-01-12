YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkan Çay, “Artık sona gelindi”

Başkan Çay, “Artık sona gelindi”

12.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Çay, “Artık sona gelindi”

Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içindeki “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı, Menteşe Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklik gereği, S.S.

Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içindeki “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı, Menteşe Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.
3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklik gereği, S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif yönetimi imar planı üzerinde bazı değişikliklerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine revize imar planında değişikliğe gidildi.
Geçtiğimiz hafta askıya çıkarılan plana göre, Küçük Sanayi Sitesi Alanının bulunduğu yere çevre yolu eklendi, sanayi içi yol planlamaları revize edildi ve kullanım bölgelerinin de yerleri değiştirildi.
S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, “Artık Sanayi sitemizin imar planıyla ilgili çalışmalarda sona gelindiği müjdesini verebilirim. Üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda, imar planı üzerinde bazı değişiklikler yapılmasını istedik. Bu değişikler uygun görüldü ve revize imar planı geçtiğimiz hafta askıya çıkarıldı. 1 aylık askı sürecinin bitmesinin ardından Ankara’daki TOKİ ile görüşmelerimizi hızlandıracağız. Emeği geçen herkese S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:20
İkindi
15:55
Akşam
18:16
Yatsı
19:36

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Kafadar Eczanesi
Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Bitez Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Büyükşehir’den tarıma sulama kanalları desteği

Büyükşehir’den tarıma sulama kanalları desteği

Milas OSB’ye Güneş Enerjisi Santrali kurulması için karar alındı

Milas OSB’ye Güneş Enerjisi Santrali kurulması için karar alındı

Emlak danışmanları ve galericiler belgelerini aldı

Emlak danışmanları ve galericiler belgelerini aldı

Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza

Muğla'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 28 bin 716 lira ceza

Seydiler Kilimi’nin üretim ve tanıtımının arttırılmasında yeni işbirliği

Seydiler Kilimi’nin üretim ve tanıtımının arttırılmasında yeni işbirliği

Arıcılara revize destekleme tebliğine Birliklerden tepki

Arıcılara revize destekleme tebliğine Birliklerden tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.