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Başkan Çaylı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 02.12.2020 19:05 | Son Güncelleme

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Çaylı , Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu kadar, yaklaşık yüzde 12 -13 gibi geniş bir kesimin engelli insanlardan oluştuğu bir ülke olduğunu söyledi.

Başkan Çaylı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Çaylı , Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu kadar, yaklaşık yüzde 12 -13 gibi geniş bir kesimin engelli insanlardan oluştuğu bir ülke olduğunu söyledi. Çaylı, engelli kardeşlerimizin yılda bir gün değil, 365 gün hatırlanmaları gerektiğinin altını çizdi ve Yenice’deki altyapı çalışmalarını düzenlerken engellilerin de düşünülerek dizayn edildiğini belirtti.
Çaylı, " Yenice Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızın ‘Dünya Engelliler Gününü’ kutluyorum. " dedi.

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