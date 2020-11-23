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Başkan Çaylı’nın Öğretmenler Günü mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Çaylı, mesajında öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek , “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında ‘ Başöğretmen”’ sıfatı alması vesilesiyle, 1981 yılından buyana her yıl ’ Öğretmenler Günü’ olarak kutladığımız 24 Kasım gününün öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Başkan Çaylı’nın Öğretmenler Günü mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çaylı, mesajında öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek , “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında ‘ Başöğretmen”’ sıfatı alması vesilesiyle, 1981 yılından buyana her yıl ’ Öğretmenler Günü’ olarak kutladığımız 24 Kasım gününün öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, toplumsal geleceğimizin en büyük güvencesidir. Öğretmen; insanların eğitim ve öğretimlerini meslek edinen, yolun başından sonuna kadar rehberlik eden, doğruları öğreterek yön veren ve yaşama hazırlayan kişidir. Cumhuriyetimizin kısa zamanda dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan biri, hiç kuşku yok ki, fedakârca, cefakârca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlerimize aittir.
Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

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