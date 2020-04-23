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Başkan Çaylı’nın Ramazan ayı mesajı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.04.2020 17:49 | Son Güncelleme

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 11 ayın sultanı Ramazan aynı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Çaylı, Ramazan ayı nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam Aleminin ve Yenicelilerin ramazan ayını kutladı.Çaylı mesajında, “Onbir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşabilmenin sevinci içerisindeyiz.

Başkan Çaylı’nın Ramazan ayı mesajı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 11 ayın sultanı Ramazan aynı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Çaylı, Ramazan ayı nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam Aleminin ve Yenicelilerin ramazan ayını kutladı.
Çaylı mesajında, “Onbir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşabilmenin sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı hoşgörünün, merhametin, barışın, sevginin, yardımlaşma ve paylaşmanın ayıdır. Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörü eksik olmasın. Başta Yeniceli hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, yapılacak olan duaların ve ibadetlerin kabul olmasını, ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korana virüs salgınından kurtarmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim “ ifadelerine yer verdi.

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