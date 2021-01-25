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Başkan Çelen, şikayetlerini dile getirdi

25.01.2021 07:41 | Son Güncelleme:
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Başkan Çelen, şikayetlerini dile getirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ve yönetimi kurumlara teşekkür ziyaretinde bulundu.Yoğun kar nedeniyle 5 gün elektrik kesintisi yaşayan Çaycuma’nın köyleri için Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ve yönetimi Çaycuma Özel İdare Müdürlüğü ile Çaycuma Başkent Elektrik Dağıtım Şirketine ziyarette bulunarak dilek ve şikayetlerini dile getirdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ve yönetimi kurumlara teşekkür ziyaretinde bulundu.
Yoğun kar nedeniyle 5 gün elektrik kesintisi yaşayan Çaycuma’nın köyleri için Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen ve yönetimi Çaycuma Özel İdare Müdürlüğü ile Çaycuma Başkent Elektrik Dağıtım Şirketine ziyarette bulunarak dilek ve şikayetlerini dile getirdi. Başkent Elektriğin sınıfta kaldığını belirten Muhtarlar Derneği Başkanı Çelen, konuyla ilgili şunları söyledi;
"Öncelikle Çaycuma’mızın bütün köylerinde 5 gün boyunca zorlu şartlarda hizmet sağlayan ekiplerimize çok teşekkür ederim. Bizim sitemimiz üst düzey yetkililerine tabi ki. 2020’nin başlarında şirket yetkilileri ile Muhtarlar derneği yönetimi olarak toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın talepleri olan yatık direk hatları, sarkık kablolar, çok eski tesisat ve trafoların sürekli arıza verdiği hususunda konuşuldu. Toplam 32 tane köyümüzün ve mahallelerimizin taleplerin listesini şirket yetkililerine verdim ve değerlendirmeye alınacağı söylendi. Bu isteklerimiz 2021 yılına yatırım programına alınmadı. Mahalle içi hatlara değen ağaçların kesilmesi için bir yıl boyunca gündeme getirdik ama anlatamadık. Çaycuma’da muhatap bulamıyoruz dedim. 5 gün elektrik kesildi. Olan halkımıza oldu. Çaycuma’da bizim verdiğimiz 32 köy ve mahallenin bu yıl içinde acil bir şekilde hatların yenilenmesini istiyoruz . Böyle bir durum tekrarlanmaz sanırım ve takipçisi olacağız. Hatlar yenilene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu süreçte Özel İdare çalışanlarına, şeflerimize, genel sekreterimiz, il genel meclis üyelerine köy yollarını açık tutmak için 24 saat aralıksız çalışanlara da teşekkür ederim."

Başkan Çelen, şikayetlerini dile getirdi

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