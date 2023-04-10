Başkan Çelik, Adıyaman’da gönülleri fethetti

Adıyaman Eğriçay Çadır Kent’te depremzedeler ile bir araya gelen Başkan Çelik, kazanların başına geçip depremzedelere yemek dağıttı. Çadırları dolaşıp depremzedelerin talep ve isteklerini dinleyen Başkan Çelik, dağıttığı oyuncaklarla da çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Şehzadeler Belediyesinin tüm imkanlarını depremzedeler için seferber eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sık sık kendisi de deprem bölgesine giderek depremzedeler ile yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz hafta yine bölgeye giden Başkan Çelik, Adıyaman Eğriçay Çadır Kent’teki depremzedeler ile bir araya geldi. Şehzadeler Belediyesinin 5 bin kişiye sıcak yemek çıkardığı çadır kentte depremzedelerin çadırlarını dolaşan ve onların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Çelik, daha sonra yemek kazanlarının başına geçerek depremzedelere iftar ve sahurluk ikramların dağıtımına destek verdi.

Bölgede görev yapan Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Halil Şen de sahur ikramlarının dağıtımı sırasında Başkan Çelik’e eşlik etti. Bölgedeki çocuklar için sahnelenen Ramazan etkinliklerini de çocuklar ile birlikte takip eden Başkan Çelik, daha sonra onlara çeşitli hediyeler de vererek çocukların sevincine sevinç kattı.

Depremin ilk anlarından itibaren Şehzadeler Belediyesinin depremzedeler için teyakkuza geçtiğini ifade eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak Adıyamanlılara hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ve Adıyamanlıları çok sevdiklerini söyledi. Şehzadeler Belediyesi ile Adıyaman’ı belediye meclisinde aldıkları karar ile kardeş şehir yaptıklarını belirten Başkan Çelik, "İnanıyorum ki birlik ve beraberliğimiz sayesinde yaralar hızla sarılacak ve bugünleri kolayca atlatacağız" dedi.

