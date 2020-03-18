YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Çelik: “Çalışanların can güvenliği sağlanmalıdır”

Başkan Çelik: “Çalışanların can güvenliği sağlanmalıdır”

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada çalışanların can güvenli noktasında bazı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.Çelik, risklerin dikkate alınarak çalışma koşullarının düzenlenmesini söyleyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:“Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs hastalığı maalesef ülkemizi de etkisi altına almıştır.

Başkan Çelik: “Çalışanların can güvenliği sağlanmalıdır”

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada çalışanların can güvenli noktasında bazı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
Çelik, risklerin dikkate alınarak çalışma koşullarının düzenlenmesini söyleyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Dünyanın dört bir yanında hızla yayılan ve ölümlere neden olan korona virüs hastalığı maalesef ülkemizi de etkisi altına almıştır. Hastalığın bulaşma riski göz önünde bulundurularak çalışma hayatının da bu risk dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal mesafe kavramı dikkate alınarak, çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli, çalışanlar arasındaki temasın en aza indirilmesi için önlemler alınmalıdır. İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bütün taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye alması ve buna uygun önlemler alması, bugünümüzü ve yarınımızı kurtaracak, bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır.”
Çelik, İş yerlerinde, maske ve eldiven gibi koruyucu ve temizlik malzemeleri ile dezenfektanlar temin edilerek, kullanımı teşvik edilmesinin gerektiğine değinerek, “İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bütün taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye alması ve buna uygun önlemler alması, bugünümüzü ve yarınımızı kurtaracak, bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır. Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde temsilcilerimiz, işverenle yakın işbirliği içerisinde korona virüs ile mücadele konusunda aktif ve etkin görev almalı, denetim görevini yerine getirmeli ve süreci yönetmelidir. İş yeri sendika temsilcilerimiz çalıştıkları iş yerlerinde, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları harekete geçirilerek, korona virüs ile mücadele kapsamında gereken önlemleri almalıdır. Üretimin ve işin devam ettiği bütün iş yerlerinde, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gereken önlemler alınmalıdır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, insan sağlığının bütün değerlerin üstünde olduğuna olan inancımızla korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirlerde öncü olduk, erken davrandık. Sendika binamızda virüse karşı dezenfektasyon çalışması yaptık. Bunun yanı sıra büro içerisindeki dezenfeksiyon malzemelerin kullanımı ve kişisel hijyen konusunda gerekli önlemleri aldık.
Üyelerimizi, çalışanları ve toplumun tamamını bir kez daha Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan 14 kurala, yurt dışından gelecek vatandaşlarımızı da 14 günlük izolasyon kuralına uymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:51
İkindi
16:15
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ela Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.