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Başkan Çelik Karaoğlanlı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

19.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karaoğlanlı Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahallede belediyenin gerçekleştirdiği hizmetleri yerinde inceledi.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçmişte belediye hizmet binası olarak da kullanılan ve restorasyonu tamamlanan tarihi yapıda incelemelerde bulunmak üzere Karaoğlanlı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Karaoğlanlı Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahallede belediyenin gerçekleştirdiği hizmetleri yerinde inceledi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçmişte belediye hizmet binası olarak da kullanılan ve restorasyonu tamamlanan tarihi yapıda incelemelerde bulunmak üzere Karaoğlanlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Öte yandan Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi tarafından mahalledeki cami etrafında yer alan eski iş yerlerini de yıkılarak, caminin sülietinin ortaya çıkarıldığı çalışmaları da yerinde incelemedi. Tarihi yapıda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları hakkında teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Çelik, incelemelerinin ardından “Karaoğlanlı Mahallemizde daha önce belediye hizmet binası olarak da kullanılmış tarihi bir yapı vardı. Camimizin yan tarafında da eski dükkanlar bulunuyordu. Caminin etrafını açmak, tarihi çınarı altında vatandaşların rahatça çay içip sohbet edebilmesini sağlamak açısından bu işyerlerimizi yıktık. Ardından da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan onay alınarak tarihi yapımız aslına uygun olarak restore edildi. Çalışmalar tamamlandı. Mahallemizin güzelliğine güzellik katmış oldu. Bir tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırmak, caminin etrafını açarak bir meydan oluşturmak son derece güzel oldu. Karaoğlanlıda yaşayan vatandaşlarımız için bu hizmetlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Çelik’e ziyareti sırasında Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, birim müdürleri ve Karaoğlanlı Mahalle Muhtarı Necdet Çolak da eşlik etti.

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