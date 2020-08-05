YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çelik, Vali Karadeniz’i ağırladı

Başkan Çelik, Vali Karadeniz’i ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 05.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e iade-i ziyarette bulundu.Son Valiler Kararnamesi ile Manisa Valiliği’ne atanan Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e iade-i ziyarette bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e iade-i ziyarette bulundu.
Son Valiler Kararnamesi ile Manisa Valiliği’ne atanan Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e iade-i ziyarette bulundu. Başkan Çelik, Vali Karadeniz’i başkan yardımcıları ile birlikte kapıda karşıladı. Vali Karadeniz’i Şehzadeler Belediyesi’nde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Vali Karadeniz’e brifing verdi. Başkan Çelik, “Valimiz devletimizin ve hükümetimizin Manisa’daki en üst amiri, bizlerin başı, büyüğü. Şüphesiz ki devletin valisinin bizlerin yanında olması, bize ışık tutması, bizim açımızdan son derece önemli. Bu noktada Sayın Valimizin rehberliğinde, katkı ve destekleriyle Şehzadeler Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz” dedi.
Vali Yaşar Karadeniz de Şehzadeler Belediyesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Çelik’e çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Çelik, ziyaretin anısına Vali Karadeniz’e vav işlemeli bir tablo hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Manisa Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:09
Öğle
13:21
İkindi
17:11
Akşam
20:24
Yatsı
21:54

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Derya Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

15 Temmuz şehitleri adına dev bayrak dikildi

15 Temmuz şehitleri adına dev bayrak dikildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf

Sıfır Atık Projesiyle büyük tasarruf

Salihli İYİ Parti’de Ulvi Murat Tunca güven tazeledi

Salihli İYİ Parti’de Ulvi Murat Tunca güven tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.