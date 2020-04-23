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Başkan Çelik’ten 23 Nisan çocuğuna sürpriz kutlama

MANİSA HABERLERİ  | 23.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 23 Nisan’da dünyaya gelen ancak bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 9.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 23 Nisan’da dünyaya gelen ancak bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 9. yaş gününü kutlayamayan Hira Efsun Kaya’ya sürpriz yaptı. Başkan Çelik, doğum günü pastasıyla Kaya ailesinin evine giderek küçük Hira’nın doğum gününü kutladı.
Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, başta 23 Nisan kutlamaları olmak üzere pek çok sevincin yarım yaşanmasına neden oldu. Bunlardan birini de Kaya ailesi yaşadı. 23 Nisan’da dünyaya gelen ve bu yıl 9. yaşına basan Kaya ailesinin küçük kızları Hira Efsun, doğum gününe buruk başladı ancak neşeyle bitirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hem bayram hem de doğum gününde sokağa çıkmayan Hira Efsun Kaya’ya sürpriz yaptı. Başkan Çelik, doğum günü pastasıyla Kaya ailesinin Kazım Karabekir Mahallesi 419 Sokak’taki evine giderek, küçük Hira’nın doğum gününü kutladı. Küçük Hira yapılan sürpriz kutlama karşısında büyük sevinç yaşadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, doğum günü çocuğu Hira’ya pastasının mumlarını üfletti ve iyi dileklerini iletti. Başkan Çelik, “Doğum günün kutlu olsun. Allah sağlıklı, huzurlu, uzun ve başarılı bir ömür versin. Vatana, millete insanlığa faydalı bir insan olasın” diyerek, iyi dilek temennilerinde bulundu. Başkan Çelik, mahalledeki çocuklara oyuncak dağıtarak onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

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Sabah
06:16
Öğle
13:14
İkindi
16:58
Akşam
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Yatsı
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