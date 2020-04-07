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Başkan Çelik’ten pazar yeri incelemesi

MANİSA HABERLERİ  | 07.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaş yoğunluğunu azaltmak için haftanın 7 günü kurulan Perşembe pazarında incelemelerde bulunarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.Şehzadeler Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için Perşembe günleri kurulan pazarı haftada 7’ye, hafta sonlarında kurulan Alaybey ve Nurlupınar pazarlarını da birer günden ikişer güne çıkarmıştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaş yoğunluğunu azaltmak için haftanın 7 günü kurulan Perşembe pazarında incelemelerde bulunarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.
Şehzadeler Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için Perşembe günleri kurulan pazarı haftada 7’ye, hafta sonlarında kurulan Alaybey ve Nurlupınar pazarlarını da birer günden ikişer güne çıkarmıştı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Perşembe pazarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Çelik pazar yerine, görevlilerin ellerine dezenfektan sıkması ve ateşini ölçmesinin ardından girerek, esnafla selamlaştı. Kurulan tezgahları inceleyen Başkan Çelik, daha sonra vatandaşlara çağrıda bulundu.
Vatandaşların ve pazar esnafının Berat Kandilini tebrik ederek, sözlerine başlayan Başkan Çelik, “Rabbim, bu mübarek gün ve geceler yüzü suyu hürmetine birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi devam ettirsin. İçerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerden hepimizi kurtarsın. Bu mübarek geceler tüm insanların sağlığına, sıhhatine salgınlardan kurtulmasına vesile olsun” şeklinde konuştu.
Pazarda bir evin ihtiyacı olan bütün sebze ve meyvenin kaliteli ve ucuza satıldığına dikkat çeken Başkan Çelik, şöyle konuştu; “Pazarımızın günlerini artırdık. Artırmaktaki amacımız artan yoğunluğa engel olabilmek, sosyal mesafeye riayet ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin edebilmelerini sağlamaktı. Buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli hemşehrilerim sizlerin sağlığı, canı her şeyden önemli. O yüzden daha önce belirlenmiş bir günde değil de haftanın değişik günlerinde gelerek pazarımızda bir yoğunluk oluşturmadan alışverişlerimizi güvenli bir şekilde yapalım. Bu salgın hastalığın size ve sizden de bir başkasına geçmesini engelleyebilirsiniz. Sadece haftanın bir günü açık diye pazarımızda bir yoğunluk oluşturmayalım. Haftanın her günü gelip yapabiliriz alışverişimizi”

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