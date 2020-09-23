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Başkan Cemil Deveci yabancı yatırımcılara Atakum’u tanıttı

SAMSUN HABERLERİ  | 23.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Atakum Belediye Başkanı Av.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsun’da yatırım yapmak amacıyla farklı ülkelerden gelerek kenti ziyaret eden yabancı iş insanlarına Atakum’u anlattı. Yatırımcılara Atakum’da huzur içerisinde yaşayabileceklerini anlatan Başkan Deveci, “Türkiye’de fazla örneği yok. Atakum Kent Konseyi çatısı altında ‘Yabancılar Meclisi’ oluşturuldu. Bu ilçede yaşayan her milletten insan kent yönetiminde söz sahibi olacak” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yatırım yapmak için farklı ülkelerden Samsun’a gelen yabancı iş insanlarını Atakum’da konuk etti. Atakum Belediyesi Meclis Salonu’nda yabancı iş insanları ile bir araya gelen Başkan Deveci, Atakum’un nüfus yapısı, turizm potansiyeli ve yaşam koşulları hakkında konuklara bilgiler aktardı. Atakum nüfusunun hafta sonları ve yaz aylarında yaklaşık 500 bin kişiye ulaştığına dikkat çeken Başkan Deveci, “Atakum, Karadeniz’in kültür ve sanata en açık kentlerinden biri. Biz de geleceği buna göre planlamaya çalışıyoruz. Atakum’da 200 binin üzerinde yerleşik nüfus var. Buna gün içerisinde çalışmak için Samsun’un diğer bölgelerinden gelenler ile üniversite öğrencilerini kattığımızda 300 bine ulaşıyor. Hafta sonları ve tatil dönemlerinde ise nüfusu 500 binlere dayanan büyük bir şehir burası. İç Anadolu ve Karadeniz’in diğer bölgelerinden yaz mevsiminde haftalık yaklaşık 200 bin kişilik turist çeken bir kentiz” diye konuştu.

Atakum Kent Konseyi’nde ‘Yabancılar Meclisi’ kuruldu
Atakum’da yaşayan yabancı uyruklu yurttaş sayısının hayli fazla olduğunu, Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi’nin de kentin uluslararası kimliğine katkı sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Başkan Cemil Deveci, “25-30 bin civarında yabancı uyruklu yurttaşımız bu kentte yaşıyor. Sadece Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 5 bin civarında eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci var. Hepsini bir araya getirdiğimizde burasının büyük bir dünya kenti olduğunu görüyoruz. Her belediyede olduğu gibi bizim de bir kent konseyimiz var. Kentin paydaşları ile beraber oluşturduğumuz sivil bir oluşum. Türkiye’de fazla örneği yok. Atakum Kent Konseyi çatısı altında ‘Yabancılar Meclisi’ oluşturuldu. Bu ilçede yaşayan her milletten insan kent yönetiminde söz sahibi olacak. Eğer Atakum’da iş kurar, yatırım yaparsanız ve Atakum Kent Konseyi Yabancılar Meclisi’nin üyesi olursanız önümüzdeki dönemde birlikte ciddi bir çalışma ortaya koyabiliriz” şeklinde konuştu.

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