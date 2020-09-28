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Başkan Çerçi AK Parti Yunusemre yeni ilçe yönetimini ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 28.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yeni yönetimini ağırladı.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongreyle yeniden AK Parti İlçe Başkanlığına seçilen Fatih Katıöz ve yönetimi, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret etti. Yunus Emre Kültür Parkı’nda bulunan İrfan Meclisi’nde konuklarını ağırlayan Belediye Başkanı Çerçi’ye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel’de eşlik etti. Kongre sonrası ilk ziyareti Başkan Çerçi’ye yaptıklarını belirten Fatih Katıöz, “Kongremizi yaparak yönetimimizi yeniledik. Her kesimden insanımız yönetimde var. İlk ziyaretimizi de belediye başkanımıza yaptık. Teşkilat olarak şanslıyız. Proje üreten çalışkan bir belediye başkanımız olduğu için anlatacağımız faaliyetler çok fazla” diye konuştu.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan ise yeni yönetimin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi de yeni yönetime başarılar diledi. Başkan Çerçi, “AK Parti yeni yönetimini tebrik ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum. Bizler belediye olarak birbirinden güzel projelere imza atıyoruz. Birçok hizmeti halkımızın hizmetine sunuyoruz. Teşkilatımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Yeni yönetime ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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