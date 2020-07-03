YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çerçi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ı ağırladı

Başkan Çerçi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ı ağırladı

MANİSA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı konuk etti. Yunusemre’nin prestij projeleri arasında yer alan Yunus Emre Kültür Parkı gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, projeye hayran kalırken; Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı Yunus Emre Kültür Parkı’nda ağırladı. Manisa’nın kültür turizmine katkı sağlayacak projeyi Yücel Yılmaz’a tanıtan Başkan Çerçi, İrfan Meclisi, Klasik Türk İslam El Sanatları Atölyesi, Müze, Misafirhane, Kafeterya, seyir terasları, oyun ve spor alanlarından oluşan projenin kente vizyon kattığını ifade etti. Projeye hayran kalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir’deydik. Program dönüşü Sevgili Dostum Mehmet Çerçi’yi de ziyaret ettik. Bulunduğumuz alan gerçekten hayranlık uyandırıyor. Başkanımızı ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi ise günün anısına Yücel Yılmaz’a tablo hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Manisa Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Gülen Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Evim Eczanesi
Akhisar
Yeliz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salihli Mhp İlçe Başkanı Sakarya, Avukatlar Günü’nü Kutladı

Salihli Mhp İlçe Başkanı Sakarya, Avukatlar Günü’nü Kutladı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.