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Başkan Çerçi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

MANİSA HABERLERİ  | 18.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda başarılı olarak fen lisesini kazanan Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) öğrencileriyle buluştu. Hedeflerine ulaşan öğrencileri kutlayan Başkan Çerçi, eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi.
İyi bir liseye ve üniversiteye girebilmek için sınavlara hazırlanan öğrenciler hedeflerine Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) ile ulaşıyor. Liseye Giriş Sınavı’nda başarılı olarak fen lisesini kazanan öğrenciler mutluluklarını öğretmenleriyle paylaşırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de öğrencileri unutmadı. Başkan Çerçi başarılı öğrencileri Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda ödüllendirdi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başarılı öğrencileri kutladı
Yakalanan başarının gurur verici olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Çerçi törende yaptığı konuşmada, “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz genç kardeşlerimizi iyi bir liseye ve üniversiteye hazırlık eğitimi vermek amacıyla kurduğumuz YEGEM’de uzman hocalarımız ile verdiğimiz eğitimlerin meyvesini topluyoruz. Geçtiğimiz gün Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda Manisa 1’incisi ve Türkiye 6’ncısı olan genç kardeşimizi tebrik etmiştik. Bugün de LGS’de iyi dereceler elde ederek Fen Liselerine yerleşen öğrenci kardeşlerimize ödüllerini verdik. Uzman öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizi iyi bir eğitim vererek vatana millete hayırlı birer evlat olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürecek. Öncelikle öğrencilerimizi ve ailelerini emeklerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi. Konuşmasının ardından öğrencilere ödüllerini veren Başkan Çerçi öğretmenleri de kutladı.
LGS’ye girerek başarılı sonuçlar alan öğrenciler ise şunlar: “Nehir Uslu - Bursa Nilüfer Tofaş Fen Lisesi, Serdar Meleş - Manisa Fen Lisesi, Eray Viduşlu - Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, Arda Yılmaz - Manisa Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi, Burak Kaplancan - İzmir Menemen Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi, Aylin Sönmez - Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi, Yusuf Samet Karabulut - Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi.”

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