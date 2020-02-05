Başkan Çerçi halkla buluşmaya devam ediyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, halk buluşmaları kapsamında vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini Belediye Meclis Lokalinde ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşarak onların talep ve sıkıntılarını dinledi. Belediye Meclis Lokalinde gerçekleşen ziyaretlerde katılım oldukça yoğun olurken, vatandaşlar taleplerini Başkan Çerçi’ye anlattı. Ziyaretlerin verimli geçtiğini belirten Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sık sık vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onların taleplerini dinliyoruz. Halk günleri düzenleyerek vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını kısa sürede çözmeye gayret gösteriyoruz.” dedi.

