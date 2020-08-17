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Başkan Çerçi Manisa’nın en başarılı ilçe belediye başkanı oldu

MANİSA HABERLERİ  | 17.08.2020 17:05 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Başkan Çerçi Manisa’nın en başarılı ilçe belediye başkanı oldu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ORC tarafından yapılan Ege Bölgesindeki ’En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları Araştırması’nda ilk 10 sıralamasında 8. sırada yer aldı.
ORC Araştırma Şirketi son yaptığı ’Yerel Yönetimler Performans Araştırması’ anketini kamuoyuna duyurdu. ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları Araştırması’ 01-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında 30 büyükşehirde gerçekleştirildi. “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları Ege Bölgesi” araştırmasında Manisa’dan 2 belediye listeye girdi. 23 bin 200 katılımcıyla yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile yapılan araştırmada ilk sırada yüzde 59,5 başarı oranı ile Aydın’ın Nazilli İlçesi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yer aldı. Özcan’ı yüzde 59,3 ile Denizli’nin Pamukkale İlçesi Belediye Başkanı Avni Örki izlerken, üçüncü sırada yüzde 58,7 ile İzmir’in Buca İlçesi Belediye Başkanı Erhan Kılıç takip etti.
Sıralamada Manisa’nın merkez ve en büyük ilçesi olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yüzde 57.2 ile 8. sırada yer aldı. Başkan Çerçi, kurucu belediye başkanı olarak seçildiği Yunusemre Belediyesi’nde 2. dönem için de vatandaşların güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçilmişti. Özellikle ilçede gerçekleştirilen toplu konut hamlesi, sosyal ve kültürel tesisler, sosyal belediyecilik hizmetleri, ekonomik faaliyetler, kırsal alanlara yönelik yapılan yatırımlar tüm vatandaşların takdirini toplarken, Belediye Başkanı Çerçi, vatandaşın güvenini boşa çıkarmamak için tüm gayretleriyle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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