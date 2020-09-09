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Başkan Çerçi Pelitalan’da üreticileri dinledi

MANİSA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Pelitalan Mahallesinde biber, mısır ve domates toplayan vatandaşlarla bir araya geldi. Ege Bölgesi’nin verimli topraklarında yetişen birçok tarım ürününün dünyaya ihraç edildiğini dile getiren Başkan Çerçi, üreticiye bereketli bir hasat sezonu diledi.
Kırsal kalkınma projeleriyle Yuntdağı’nda üreticisini destekleyen Yunusemre Belediyesi, çalışmalarının semeresini alıyor. Bölgede ürün çeşitliliği artarken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi Pelitalan Mahallesi’nde biber, domates ve mısır hasadı yapan üretici ve tarım işçileriyle buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, onların sıkıntı ve taleplerini diledi. Yuntdağı’nda tarım ve hayvancılığı geliştirmek, bölgede özellikle organik tarımı arttırmak için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, bu anlamda Yunusemre Belediyesi olarak başarılı çalışmalara imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yuntdağı’nda tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak için yaptığımız çalışmaların sonuçları yüz güldürüyor. Bölgede ürün çeşitliliği arttı. Üreticimiz tarlasını işliyor. Bildiğiniz gibi biber, domates ve mısırda hasat sezonu başladı. Bizler de Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi’ni kuracağımız Pelitalan Mahallemizde üreticilerimiz ile bir araya geldik. Yapacağımız yeni tesis ile Yuntdağı’nda kırsal kalkınmayı geliştirecek ve üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Rabbim tüm üreticilerimize bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.

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