YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çerçi ‘Üretici ve 2. El Eşya Pazarı’nı gezdi

Başkan Çerçi ‘Üretici ve 2. El Eşya Pazarı’nı gezdi

MANİSA HABERLERİ  | 08.11.2020 14:20 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan Üretici ve 2. el eşya pazarını ziyaret etti. Üretici ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, pazarın önemi bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, pazar günleri Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan üretici ve 2. el eşya pazarını ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi’ye Eşi Dr. Melek Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel eşlik etti. Üreticilerle sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, pazara olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Pazarın büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini aktaran Başkan Çerçi, üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti. Üreticileri ise sunulan hizmetten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Başkan Çerçi, 2. el eşya pazarını da gezerek, pazarcıları dinledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sincan’da hurda araçlarla tepki
Sincan’da hurda araçlarla tepki

Manisa Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:59
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Çetin Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
Motosikletiyle Türkiye turuna çıkan akademisyen Saruhanlı’da
Tarihi kaçakcılar iş başında
Tarihi kaçakcılar iş başında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.