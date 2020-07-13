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Başkan Çerçi yeniden açılan Karaköy Semt Pazarını gezdi

MANİSA HABERLERİ  | 13.07.2020 16:33 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla yaklaşık 3 aydır tezgah açılmayan Karaköy Pazaryerinde tezgahlar kuruldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla yaklaşık 3 aydır tezgah açılmayan Karaköy Pazaryerinde tezgahlar kuruldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de pazaryerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Karaköy’de Pazartesi günleri kurulan semt pazarının hizmetlerini durdurmuştu. Yaklaşık 3 aydır tezgah kurulamayan pazaryeri normalleşme süreci kapsamında açıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Pazaryerinde Başkan Çerçi’ye Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan ve Zabıta Müdürü Özgür Esin eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, pazarcı esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Çerçi’ye teşekkür eden esnaf ve vatandaşlar pazaryerinin açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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