Başkan Çerçi’den Kızılay’ın kampanyasına destek

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Türk Kızılayı’nın ‘Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye’ sloganıyla başlattığı kurban bağış kampanyasına destek vererek, şahsi kurban vekaletini Türk Kızılayı’na verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türk Kızılayı Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim ve yönetimini ağırladı. Ziyarette çalışmaları hakkında Başkan Çerçi’ye bilgi veren Serdar Sevim Türk Kızılayı’nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl ‘Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye’ sloganıyla hayata geçirilen kurban bağış kampanyasına destek istedi. Şube Başkanı Sevim, “Geleneksel hale getirdiğimiz kurban bağış kampanyamız başladı. Bizler de başkanımızı ziyaret ederek kendisinden destek istedik. Sağ olsun bu yıl da şahsi kurban vekaletini kurumumuza bağışladı. Kendisine yaptığı yardımdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi de hayırseverleri bağış kampanyasına destek vermeye çağırarak şunları söyledi: “Türk Kızılayı ülkemizin en büyük yardım kuruluşlarının başında geliyor. Mazlum ve mağdurun yanında olan kuruluşumuzun her yıl düzenlediği kurban bağış kampanyasına destek vermekten mutluluk duyuyorum. Şube başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum.”

