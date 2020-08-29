Başkan Çerçioğlu; “30 Ağustos bir bağımsızlık destanıdır”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü için bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının ve vatan için canlarını veren şehitlerin miraslarına sahip çıktıklarının altını çizdi.

Başkan Çerçioğlu mesajında şunlara yer verdi: "Cumhuriyetimizin taçlandırıldığı en önemli adımlardan biri, ilmek ilmek aylarca işlenen savaş planının askeri bir dehayla uygulanmasıyla gelen 30 Ağustos Zaferi’dir. 1922’nin 26 Ağustos’unda başlayan Büyük Taarruz ile vatan toprağını düşman işgalinden kurtaracak zaferlerin kapısı aralanmıştır. Bu süreçte yaşanan bağımsızlık coşkusu Aydın’da da efelerimizde, kadınlarımızda, genç-yaşlı tüm Aydınlılarımızda karşılık buldu. Özellikle efelerimizin yıllar süren destansı direnişini minnetle anıyoruz. 30 Ağustos 1922 aynı zamanda Türk ulusunun bağımsızlığa olan inancını en net şekilde tüm dünyaya ilan ettiği gün olmuştur. Türk milletinin yokluklar içinde ve yıllarca sürdürdüğü bağımsızlık mücadelesinin destansı zaferi, yurdumuzun zapt edilemeyeceğine yönelik verilmiş kesin bir yanıttır. Bu zaferin nasıl zorluklarla geldiğini bildiğimiz için de Türk milleti olarak Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının mirasına sahip çıkmanın önemini akıllarımızdan çıkartmamalıyız. Bizler bu ülkeyi kuran kurucu iradenin neferleri olarak bugün, özellikle gençlerimize inanıyoruz, 30 Ağustos Zaferi’ni yüreğinde hisseden her yaştan vatandaşımıza güveniyoruz. Bizlere aydınlık günleri armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

