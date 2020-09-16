Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin anketinde yüzde 58,7 oranında beğeni alarak 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasında ilk onda yer aldı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin Eylül 2020’de yaptığı ve 30 büyükşehir ve buna bağlı 100 merkezi ilçede gerçekleştirilen ankette vatandaşlara belediyelerin çalışmaları ve pandemi sürecindeki başarıları soruldu.

10-14 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırma SMS yönlendirme online sistemi ile yapıldı ve toplu katılımın engellenmesi için 1 saat süre içinde sayfa linkleri kapatıldı. Anket sonuçlarında Özlem Çerçioğlu Başkanlığındaki Aydın Büyükşehir Belediyesi önemli bir sonuç elde etti. Avrasya Araştırma’nın son anketinde vatandaşlara sorulan "Büyükşehir Belediye Başkanının icraatlarını beğeniyor musunuz? " sorusuna Başkan Özlem Çerçioğlu için yüzde 58.7 oy aldı. Bu sonuçla Başkan Çerçioğlu 30 Büyükşehir Belediye Başkanı arasında ilk 10’da yer aldı.

Anket sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, “Öncelikle vatandaşlarımızın bu teveccühü için çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürenini başından bu yana tüm imkanlarımızı seferber ederek halkımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu anket sonucu da gösteriyor ki vatandaşlarımız hizmetlerimizden oldukça memnun. Bizler çok çalışmaya ve Aydınlıların yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Bu destekte, bizlerin çalışma azmini ve heyecanını her zaman yüksek tutmaktadır. Tüm personelimiz ile birlikte Aydın için yürekten çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

