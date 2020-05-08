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Başkan Çerçioğlu, Anneler Günü’nü kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 08.05.2020 13:18 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mesajında tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Çerçioğlu, "annelerin annesi" dediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı da andı.Başkan Çerçioğlu mesajında "Çocuklarımız bizlere birer armağan.

Başkan Çerçioğlu, Anneler Günü’nü kutladı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Çerçioğlu, "annelerin annesi" dediği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı da andı.
Başkan Çerçioğlu mesajında "Çocuklarımız bizlere birer armağan. Bir anne olarak çocuk yetiştirmedeki fedakârlıkları çok iyi biliyorum. Yine biliyorum ki; anneler bu fedakârlıkları hiçbir karşılık beklemeden yapıyor. Anneler; çocuklarını yetiştirirken onların vicdanlı, toplumsal değerlere duyarlı ve sorumluluklarının farkında olan birer birey olmaları için çalışır. Çocuklarına hep; çalışkan, büyüklerine saygılı, vatan ve millet sevgisini her şeyin üzerinde tutan birer insan olmayı öğretir. Meslekleri ne olursa olsun topluma faydalı ve dürüst olmalarını ister. Her zaman çocuklarının yanında durarak, onlara destek olur. Başta Zübeyde Hanım olmak üzere aramızda olmayan tüm annelerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Annelerin ve anne adaylarının, Anneler Günü’nü en içten duygularla kutluyor, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

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