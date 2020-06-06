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Başkan Çerçioğlu; “Dünya bu süreçten ders çıkartmalıdır”

AYDIN HABERLERİ  | 06.06.2020 18:04 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre duyarlılığını arttırmak için 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sualtı ve çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.Dünya çapında çevre duyarlılığı oluşturmak için ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Aydın’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi çevre duyarlılığını arttırmak için 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sualtı ve çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.
Dünya çapında çevre duyarlılığı oluşturmak için ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü, Aydın’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada Kuşadası Kadınlar Denizi plajına maske, eldiven ve kişisel hijyen malzemelerinin atılacağı çöp kovaları yerleştirildi.
Aydın’ın sahilleri pırıl pırıl
Temizlik personeli tarafından köşe bucak temizlenen plajların yanı sıra deniz yüzeyi temizleme teknesi de sahil boyunca tur yaparak denizdeki çöpleri topladı. Denizcilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı dalgıçlar da çevre temizliğine dikkat çekmek dalış yaptı. Atatürk Kent Meydanı’nda da farkındalık çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi tarafından, plastik atıkları, cam ambalaj atıkları, bitkisel ve madeni atıklarının toplanması ve nasıl atılması konusunda farkındalık oluşturulacak broşürler dağıtıldı.
“Dünya bu süreçten ders çıkartmalıdır”
İnsan sağlığını korumak için öncelikle doğayı korumak gerektiğine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, “Son dönemde görüldü ki sağlıklı gıdaya ulaşmak hayati önem taşıyor. Gıda kıtlığı yaşamamak, ekonomik olarak dara düşmemek için doğaya saygılı olunmalı ve onu korumak için öncelikle kirletmemeliyiz. Toprağı ve suyu korumak için doğanın dengesine saygı duyulmalı ve doğanın talan edilmesine izin verilmemelidir. Gıda güvenliği ve sağlıklı yaşam için aldığımız her temiz nefesin kaynağı olan doğanın değerinin artık daha iyi anlaşılması gereken bir dönemden geçiyoruz. Dünya bu süreçten ders çıkartmalıdır. Ekosistemi korumak, biyolojik çeşitliliği arttırmak ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için bugün gerekli tedbirler alınmazsa, yarın tüm insanlık için çok geç olabilir” dedi.

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Aydın Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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