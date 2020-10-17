YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Çerçioğlu, Ermenistan’ı kınadı

Başkan Çerçioğlu, Ermenistan’ı kınadı

AYDIN HABERLERİ  | 17.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan’a ülke genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor.

Başkan Çerçioğlu, Ermenistan’ı kınadı

Sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan’a ülke genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ermenistan’ı kınayarak insanlık suçu işlediğini belirtti.
Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenleyerek saldırması sonrasında, Türkiye’den kınama mesajları gelmeye devam ediyor. Masum sivilleri hedef alan saldırıda şuana kadar 13 sivilin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı öğrenilirken, saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ermenistan’ın insanlık suçu işlediğini belirtti. Azerbaycan’ın haklı davasında yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, mesajında “İşgalci Ermenistan savaş suçu işleyerek füzelerle sivil halka saldırmaya devam ediyor. Gence ve Mingeçevir’e yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan’ın masum sivillere yönelik saldırılarını lanetliyorum. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız” ifadelerine yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mobilya mağazası kurşunlandı
Mobilya mağazası kurşunlandı
Muharrem İnce Erzincan’da
Muharrem İnce Erzincan’da
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Tarsus’ta ADEM için çalışmalar başladı
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var
Osmaniye’de bütçenin yüzde 54’ü ulaşım ve haberleşmeye
Osmaniye’de bütçenin yüzde 54’ü ulaşım ve haberleşmeye

Aydın Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
12:59
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Karabulut Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yola atılan poşetten uyuşturucu çıktı, 1 şüpheli tutuklandı
Yola atılan poşetten uyuşturucu çıktı, 1 şüpheli tutuklandı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.