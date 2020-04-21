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Başkan Çerçioğlu, “Gazi Meclisimizin 100.yaşı kutlu olsun”

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100.

Başkan Çerçioğlu, “Gazi Meclisimizin 100.yaşı kutlu olsun”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti: "Parlamentonun varlığı demokrasinin ve demokrasi kültürünün yansımasıdır. Yüce Meclisimizin temel taşlarını oluşturan kongrelerin yüzüncü yılını geçen aylarda kutladık. Şimdi de Meclisimizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Özgürlük bu ülkenin genlerine işlemişken yapılabilecek en iyi şey, bağımsızlığı ilan etmekti. Halkın temsiline dayalı ve ulus temelli Türkiye Cumhuriyeti, cephede çakmak çakmak mermi harcanırken kuruldu. İlk Meclis, fedakarlıklar üzerinde yükseldi. İdealist ve demokratikti. Devrimciydi; olağanüstü şartların meclisiydi, bu ülkenin temel taşlarını döşediği ve Milli Mücadele’yi yönettiği için de ’kahraman’dı. İçerisinden de birçok ’kahraman’ çıkardı. Bundan tam 100 yıl önce Ankara’ya ulaşan temsilcilerle hayatına başlayan Gazi Meclisimiz, bugün, dile kolay tam 100 yaşında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde hep ileriye atılmıştır. Bu ülkenin kurulmasında rolü olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizi, şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugün çocuklarımızla birlikte Gazi Meclisimizin 100. yılını kutluyoruz. Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz ve aydınlık nesillerimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Daha nice yüzyıllara"

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