Başkan Çerçioğlu; “Özgürlüğün ve bağımsızlığın bayramı kutlu olsun”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında, “Özgürlük ve bağımsızlığa açılan bir gemi, bundan 101 yıl önce Samsun’a yanaştı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. İşgal altındaki vatan toprağı savunmasız ve yorgundu. Ulu Önder ve silah arkadaşları o gün Anadolu’ya geçerek, vatanın bu çaresiz ve mazlum haline itiraz etti. Bu itiraz bağımsızlık yolunda Türk milletinin umutlarını yeşertti. Samsun’da atılan ilk adım yurdun her yanında umudu büyüterek, Milli Mücadelemize dönüştü. Milli Mücadele’de verilen canlar ile bastığımız toprağı vatan yapan yüz binlerce şehidin kanı, bugün bizlerin özgür ve bağımsız yaşamasını sağlıyor. Özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçmeyen halkımızın onurlu mücadelesi tarihe altın harflerle yazılmıştır. 19 Mayıs bu yönüyle, halkımızın özgür ve bağımsız yaşama iradesinin simgesidir. “Ben 1919 senesi mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı” diyen büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere şu sözlerle seslenmişti: “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.” Bu inançla aydın, özgür, demokratik ve bağımsız Türkiye için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

