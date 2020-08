Başkan Çerçioğlu; "Yangınlara karşı dikkatli olmalıyız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da son 10 günde 4 büyük yangın çıkması ve dekarlarca alanın yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Priene ören yerinin de zarar görmesi üzerine bir açıklama yayımladı. Başkan Çerçioğlu açıklamasında, yanan yer her neresi olursa olsun eskisi haline getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.

Yangınların sadece verimli ağaçları değil geçmişten miras kalan kültür varlıklarına da zarar verdiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Biz Aydın’ı seviyoruz. Biz Aydın’ı her yeşil ağacıyla ve o ağacın dalında öten kuşuyla, gölgesinde dinlenen kaplumbağasıyla seviyoruz. Aydın’ı Aydın yapan değerlerimizden birisi de dünyada benzeri olmayan ören yerlerimiz. Her ağacımızı, her karış toprağımızı ve kültürel varlıklarımızı korumalıyız. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız çok daha dikkatli olmalılar. Yanan bir ağaç bile olsa yetişmesi onlarca yıl alıyor. Hele zeytin ağaçlarının yüzlerce yıllık tarihi var. Bu tarihi hep birlikte korumalı, dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.