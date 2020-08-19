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Başkan Çerçioğlu; "Yangınlara karşı dikkatli olmalıyız"

AYDIN HABERLERİ  | 19.08.2020 09:48 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da son 10 günde 4 büyük yangın çıkması ve dekarlarca alanın yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Priene ören yerinin de zarar görmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da son 10 günde 4 büyük yangın çıkması ve dekarlarca alanın yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Priene ören yerinin de zarar görmesi üzerine bir açıklama yayımladı. Başkan Çerçioğlu açıklamasında, yanan yer her neresi olursa olsun eskisi haline getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü desteği vereceğinin altını çizdi.

Yangınların sadece verimli ağaçları değil geçmişten miras kalan kültür varlıklarına da zarar verdiğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Biz Aydın’ı seviyoruz. Biz Aydın’ı her yeşil ağacıyla ve o ağacın dalında öten kuşuyla, gölgesinde dinlenen kaplumbağasıyla seviyoruz. Aydın’ı Aydın yapan değerlerimizden birisi de dünyada benzeri olmayan ören yerlerimiz. Her ağacımızı, her karış toprağımızı ve kültürel varlıklarımızı korumalıyız. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımız çok daha dikkatli olmalılar. Yanan bir ağaç bile olsa yetişmesi onlarca yıl alıyor. Hele zeytin ağaçlarının yüzlerce yıllık tarihi var. Bu tarihi hep birlikte korumalı, dikkatli olmalıyız" şeklinde konuştu.

"Her türlü desteği vereceğiz"

Başkan Çerçioğlu yanan yerlerin eski haline getirilmesi için de Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma yürüttüğünün altını çizerken "Ekiplerimiz İmamköy yangını sonrası hasar tespiti yaptı ve ağaçları yanan vatandaşlarımıza sarılop inciri ve memecik zeytini fidanı dağıtacağız. Yanan yerler her neresi olursa olsun, yeniden eski haline gelmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Aydın’da son 10 günde dört farklı yerde yangın çıkmasıyla itfaiye ekiplerine zorlu görevler düştü. İlki Efeler’de İmamköy’de çıkan yangın çevre mahallelere de sıçradı. Son bir haftada ise Söke’de farklı noktalarda 3 büyük yangın çıktı. Bu yangınlara çok hızlı müdahale eden ve etkin bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini da unutmayan Başkan Çerçioğlu "Canla başla çalışan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Onlar, tarihimizin ve üreticimizin ekmek kapısı olan verimli ağaçlarımızın bekçileri" ifadelerini kullandı.

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