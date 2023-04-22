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Başkan Çerçioğlu’dan 23 Nisan mesajı

22.04.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çerçioğlu’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti:
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin varlığı, ülkemizde demokrasinin yansımasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyerek Meclisimizin temelini atmıştır. Meclisimiz, savaş meydanlarında verilen mücadelenin zaferle taçlandırılmış halidir. Olağanüstü şartların meclisi olan ilk Meclis, bu ülkenin temel taşlarını döşedi ve içerisinden birçok ‘kahraman’ çıkararak Milli Mücadele’yi yönetti. Bundan 103 yıl önce Ankara’da Gazi Meclisimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi şükran, minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz. Baharın geldiği bugünlerde çocuklarımızla birlikte daha güzel bir geleceğin hayalini kuruyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum."

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