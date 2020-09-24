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Başkan Çerçioğlu’na bir destek Başkan Atay’dan geldi

AYDIN HABERLERİ  | 24.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kadın ve anne kimliği üzerinden yapılan açıklamalara tepki göstererek “Kadına yönelik yapılan saldırıların her zaman karşısındayız” dedi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yapılan açıklamalara bir tepki de Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’dan geldi.

Başkan Çerçioğlu’na bir destek Başkan Atay’dan geldi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kadın ve anne kimliği üzerinden yapılan açıklamalara tepki göstererek “Kadına yönelik yapılan saldırıların her zaman karşısındayız” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yapılan açıklamalara bir tepki de Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’dan geldi. Başkan Çerçioğlu’nun kadın ve anne kimliği üzerinden yapılan hakaretleri şiddetle kınadığını ifade eden Başkan Atay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na kadın ve anne kimliği üzerinden yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Kadına yönelik yapılan saldırıların her zaman karşısındaydık, karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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