Başkan Çerçioğlu’ndan "Geçmiş Olsun" mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona testi pozitif çıkan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde korona testi pozitif çıkan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çerçioğlu, paylaşımında “Kovid-19 testleri pozitif çıkan eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’a ve eşi Münevver Arınç’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Korona testi pozitif çıkan ve tedavi süreci devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çerçioğlu, mevkidaşının en kısa zamanda sağlığına kavuşacağını belirterek “Kovid-19 tedavi süreci devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in en yakın zamanda sağlığına kavuşarak aramızda olacağına yürekten inanıyorum” dedi.



