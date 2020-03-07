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Başkan Çerçioğlu’ndan kadınlara birlikte mücadele çağrısı

AYDIN HABERLERİ  | 07.03.2020 13:09 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.Kadınların emek mücadelesinin yanında şiddet ve cinayet olaylarına karşı da birlikte mücadele etme çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, "Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkıdır" dedi.Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Başkan Çerçioğlu’ndan kadınlara birlikte mücadele çağrısı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm kadınların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladı.
Kadınların emek mücadelesinin yanında şiddet ve cinayet olaylarına karşı da birlikte mücadele etme çağrısında bulunan Başkan Çerçioğlu, "Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkıdır" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Açıklamada Cumhuriyet kazanımlarına vurgu yapan Başkan Çerçioğlu "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir kadın devrimi olan Cumhuriyet, biz kadınlara birçok kazanım sağladı. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de genel kabul görünceye kadar kadınlar olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

“Kadına pozitif ayrımcılık vazgeçilmez ilkemiz”
Aydın’da Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinde kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesinin referans alındığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Bir acı gerçek olarak her gün kadın cinayetleriyle ve kadına karşı şiddet olaylarıyla yüzleşmek, bizlere kadınlara pozitif ayrımcılık sağlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü, gerekçesi ne olursa olsun, kadın cinayetlerinin ve kadına karşı her türlü şiddetin altında sosyo-ekonomik gerçeklerin yattığına inanıyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da işsizlik derin bir sorun. Daha fazla kadının istihdam edilmesinin kadınlarımıza daha fazla özgürlük alanı kazandırdığını şimdiye kadar uyguladığımız projelerimizde gözlemledik. Bu sebeple bütün gayretimiz daha fazla kadının işgücüne katılması. Üretimin içinde olmak, kazanmak ve mutlu bir yaşam sürmek tüm kadınların hakkı" şeklinde konuştu.

“Eşit yaşam istiyoruz”
8 Mart’ın kadınların daha iyi çalışma ve eşit iş koşulları talebiyle ortaya koyduğu mücadelenin bir sonucu olarak bütün dünyada kutlandığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, şunları ifade etti:
"Kadınların öldürülmediği, şiddete maruz kalmadığı, ekonomik anlamda daha özgür olduğu, emeğinin hakkını sonuna kadar aldığı, tümüyle eşitlenmiş bir yaşam umuduyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Herkese de bu mücadeleye omuz vermesi çağrısında bulunuyorum. Emeğin ve direnişin bayramı olan 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü, hayata emeğiyle tutunan tüm kadınlara kutlu olsun."

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Aydın Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:25
Öğle
13:25
İkindi
16:40
Akşam
19:15
Yatsı
20:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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