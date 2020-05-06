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Başkan Çerçioğlu’ndan yaşlılara jest

AYDIN HABERLERİ  | 06.05.2020 12:44 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgın nedeniyle yaklaşık 45 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara jest yaptı.Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Ata Tohumlarından elde edilmiş fidelerle birlikte önümüzdeki hafta sonunda yaşlılara 4 saatlik sokağa çıkma izni verilmesi nedeniyle de maske ve çeşitli broşürler dağıtıldı.Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ilk duyulmaya başladığı andan itibaren gerekli önlemleri alarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere her yerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren, işyerlerini kapatan esnafın yanında olan ve mağdur vatandaşlara sosyal destekte bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde olduğu gibi Nazilli’de de çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgın nedeniyle yaklaşık 45 gündür evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara jest yaptı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Ata Tohumlarından elde edilmiş fidelerle birlikte önümüzdeki hafta sonunda yaşlılara 4 saatlik sokağa çıkma izni verilmesi nedeniyle de maske ve çeşitli broşürler dağıtıldı.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ilk duyulmaya başladığı andan itibaren gerekli önlemleri alarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere her yerde dezenfekte çalışmalarını sürdüren, işyerlerini kapatan esnafın yanında olan ve mağdur vatandaşlara sosyal destekte bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde olduğu gibi Nazilli’de de çalışmalarına devam ediyor. Nazilli’de Yeni Mahalle’den başlayan dağıtımlarda 65 yaş üstü aileleri tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun selamları ile birlikte Ramazan ayı tebriklerini de yaşlılara ilettiler. Görevliler yaşlıları tek tek ziyaret ederek yerel tohum (fide), maske, bulmaca, gazete, Ramazan tebrik kartı ve evde kal uyarısı dağıttı.
Özlem Çerçioğlu’nun kendileri için gönderdiği hediyeleri teslim alan yaşlılardan Saniye Söyke, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek, “Evde kaldığımız bu günlerde Özlem Başkanımızın bizleri arayıp-sorması çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin Ramazanı Mübarek olsun” dedi.
Daha önce pazar yerlerinde maske, bebeği olan annelere de çocuk bezi dağıtımı yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Nazilli’de üstü açık otobüs ile evde kalan vatandaşlara moral konseri de verilmişti.

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Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
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Köker Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Barış Eczanesi
Nazilli
Çankır Eczanesi
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