YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek

Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşem, 2020-2021 sezonu için Denizlispor’a başarılar diledi.Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, 2020-2021 sezonunu, 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe deplasmanında açacak olan Denizlispor’a başarılar diledi.

Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşem, 2020-2021 sezonu için Denizlispor’a başarılar diledi.
Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, 2020-2021 sezonunu, 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe deplasmanında açacak olan Denizlispor’a başarılar diledi. Denizlispor’un, Denizli’nin markası olduğunu dile getiren Başkan Ceşen, “Denizlispor layık olduğu Süper Lig’de bu yıl yine zorlu bir mücadeleye girişecek. Hafta sonundaki Göztepe maçıyla birlikte 2020-2021 sezonu başlayacak. Bu maç başta olmak üzere tüm sezon boyunca yeşil-siyahlı takımımızın başarılar elde ederek ligi mümkün olan en üst noktada bitirmesini diliyorum” dedi.

“Denizli halkının yüzünü güldürmesini bekliyorum”
Denizlispor’un yine şaşaalı günlerine geri dönebileceğine inandığını söyleyen Ceşen, “Korona virüs pandemisi nedeniyle taraftarlarından uzak olarak maçlara çıkacak olan yeşil-siyahlı takımımız, taraftarların manevi gücünü yanında hissederek Denizli halkının yüzünü güldürmesini bekliyorum. Bu vesile ile Denizlispor kulübünün başta yönetimi olmak üzere, teknik ekibi, futbolcuları, emek veren her kademesindeki çalışanları ile birlikte kulübün her zaman yanında olan Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile yeşil-siyahlı camiaya gönül vermiş olan gerçek sahip olarak bilinen taraftarlarına üstün başarılı bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Tam 7 kere teklif etti' 'Tam 7 kere teklif etti'
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti
Umutlu bekleyiş hüzünle bitti

Denizli Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:13
Sabah
06:35
Öğle
13:05
İkindi
16:38
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Denizli Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Bahar Eczanesi
Merkezefendi
Derya Eczanesi
Merkezefendi
Güngör Eczanesi
Merkezefendi
Yapıcı Eczanesi
Merkezefendi
Merve Yamuç Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Yeşilyuva Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kontrol kaleminden geçen farklı seri numaralı sahte dövizler şaşkınlık verdi
Kontrol kaleminden geçen farklı seri numaralı sahte dövizler şaşkınlık verdi
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
Denizlispor’da kale tecrübeli isme emanet edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.