Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşem, 2020-2021 sezonu için Denizlispor’a başarılar diledi.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, 2020-2021 sezonunu, 12 Eylül Cumartesi günü Göztepe deplasmanında açacak olan Denizlispor’a başarılar diledi. Denizlispor’un, Denizli’nin markası olduğunu dile getiren Başkan Ceşen, “Denizlispor layık olduğu Süper Lig’de bu yıl yine zorlu bir mücadeleye girişecek. Hafta sonundaki Göztepe maçıyla birlikte 2020-2021 sezonu başlayacak. Bu maç başta olmak üzere tüm sezon boyunca yeşil-siyahlı takımımızın başarılar elde ederek ligi mümkün olan en üst noktada bitirmesini diliyorum” dedi.

“Denizli halkının yüzünü güldürmesini bekliyorum”

Denizlispor’un yine şaşaalı günlerine geri dönebileceğine inandığını söyleyen Ceşen, “Korona virüs pandemisi nedeniyle taraftarlarından uzak olarak maçlara çıkacak olan yeşil-siyahlı takımımız, taraftarların manevi gücünü yanında hissederek Denizli halkının yüzünü güldürmesini bekliyorum. Bu vesile ile Denizlispor kulübünün başta yönetimi olmak üzere, teknik ekibi, futbolcuları, emek veren her kademesindeki çalışanları ile birlikte kulübün her zaman yanında olan Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile yeşil-siyahlı camiaya gönül vermiş olan gerçek sahip olarak bilinen taraftarlarına üstün başarılı bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

