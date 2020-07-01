YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Başkan Çetin Akın’dan iptal kararına tepki

Başkan Çetin Akın’dan iptal kararına tepki

MANİSA HABERLERİ  | 01.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TFF tarafından 2.

Başkan Çetin Akın’dan iptal kararına tepki

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TFF tarafından 2. ve 3. Liglerin iptal edilmesi ve tescil kararlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı sözleri üzerine bir basın açıklaması yayınladı. Başkan Akın maçların tamamlanmasını isterken aksi durumun adil ve eşit olmayacağını söyledi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “30 Haziran Salı Günü Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2. Lig ve 3. Ligler ile ilgili almış olduğu tescil kararı sonrası aşağıdaki açıklamaları yapmaya mecbur kaldık. Federasyonun yaptığı ‘Maçlar oynanmayacak ve tescil kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağız’ sözlerinden sonra verilecek kararın adil ve eşit olmayacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Ayrıca TFF’nin yaptığı bu açıklama kesinlikle netlik taşımamaktadır. TFF’nin sezon başı bütün ligler için belirttiği statünün 2-5. sıradaki takımların Play-Off oynamaya hak kazandığını belirtir madde açıkça yazmaktadır. Sezon başı belirlenen statünün sezon içinde değiştirilmeyeceğini hatırlatır ve liglerin kalan bölümünü statüye uygun şekilde Play-Off sistemiyle tamamlanmasını talep ediyoruz. İnanıyoruz ki 1. Lige ve 2. Lige yükselecek son takımın Play-Off sistemiyle yeşil sahada mücadele vererek bir üst lige yükselmesi daha adil bir karar olacaktır. Aksi verilecek kararın haksız rekabete yol açacağını ve sezon içinde maddi olarak spora yatırım yapan kulüplerin ciddi şekilde emeğine saygısızlık olacağı görüşündeyiz. Bu nedenle diğer güzide kulüplerimizle birlikte verilecek kararın statüye uygun şekilde olmasını talep ediyoruz.”

Başkan Çetin Akın’dan iptal kararına tepki

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yalçın Aydın Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Kanmaz Atandı

Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Kanmaz Atandı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.