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Başkan Çetin Akın’dan meslek odalarına maske yardımı

MANİSA HABERLERİ  | 24.03.2020 16:51 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, korona virüs tehlikesine karşı Turgutlu’da faaliyet gösteren meslek odalarına maske yardımında bulundu.Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akkoyun ve Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek’i makamında ağırlayan Başkan Çetin Akın, Lokantacılar Odası ve Fırıncılar Odasına kayıtlı iş yerlerinde çalışanların kullanmaları amacıyla toplamda 4 bin adet maskeyi oda başkanlarına teslim etti.“Meslek odalarımıza 4 bin adet maske yardımında bulunduk”Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Korona virüs tehlikesine karşı sürdürdüğümüz çalışmalar yalnızca dezenfekte işlemlerinden ibaret değil.

Başkan Çetin Akın’dan meslek odalarına maske yardımı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, korona virüs tehlikesine karşı Turgutlu’da faaliyet gösteren meslek odalarına maske yardımında bulundu.
Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akkoyun ve Fırıncılar Odası Başkanı Şahin Ek’i makamında ağırlayan Başkan Çetin Akın, Lokantacılar Odası ve Fırıncılar Odasına kayıtlı iş yerlerinde çalışanların kullanmaları amacıyla toplamda 4 bin adet maskeyi oda başkanlarına teslim etti.

“Meslek odalarımıza 4 bin adet maske yardımında bulunduk”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Korona virüs tehlikesine karşı sürdürdüğümüz çalışmalar yalnızca dezenfekte işlemlerinden ibaret değil. Turgutlu’muzda yaşayan hiçbir vatandaşımız, sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız arasında ayrım gözetmeksizin korona virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Lokantacılar ve Fırıncılar Odasında bağlı iş yerlerinde çalışan emekçi kardeşlerimizin kendilerini korona virüs riskinden korumaları için 4 bin adet maske yardımında bulunduk. Bu süreçte gereken tüm yardım ve katkılarımıza ise devam edeceğiz” dedi.

Başkan Çetin Akın’dan meslek odalarına maske yardımı

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