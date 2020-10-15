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Başkan Çetin Akın’dan Turgutlu Belediye şantiyesine ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 15.10.2020 16:45 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutlu Belediyesi Şantiyelerini ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldi.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve daire müdürleri ile birlikte Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri şantiyelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutlu Belediyesi Şantiyelerini ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve daire müdürleri ile birlikte Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri şantiyelerine ziyaret gerçekleştirdi. Şantiyeleri tek tek gezen Başkan Çetin Akın, yapılacak çalışmalar hakkında daire müdürlerinden bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında Turgutlu Belediyesi ekipleriyle de bir araya gelen Başkan Akın, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Turgutlu Belediyesi şantiyelerini ziyareti hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ve daire müdürlerimizle birlikte belediyemiz şantiyelerini ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Turgutlu’muzda yeni başlanacak ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında daire müdürlerimizden bilgi aldık. Turgutlumuz için özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dilerim” dedi.

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