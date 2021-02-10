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Başkan Çetin Akın’ın acı günü

10.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın babası Hilmi Akın son yolculuğuna uğurlandı.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın 84 yaşındaki babası Hilmi Akın günün ilk saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın babası Hilmi Akın son yolculuğuna uğurlandı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın 84 yaşındaki babası Hilmi Akın günün ilk saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Merhum Hilmi Akın’ın cenazesi Urganlı Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Urganlı Kabristanında toprağa verildi.
Cenaze törenine Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediyesi eski başkanları Turgay Şirin, Serhat Orhan, şehir meclis üyeleri, muhtarlar ve Urganlı Mahallesi sakinleri katıldı.

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